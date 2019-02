Anzeige

Kirchheim (pol)Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstagmittag in Kirchheim auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Nanz Center ereignet hat, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/5010 zu melden. Zwischen 14.45 Uhr und 15.50 Uhr wurde nach Angaben der Polizei ein dort geparkter VW Golf GTI an der linken Fahrzeugseite durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem beschädigten Auto entstand Schaden von etwa 5000 Euro.