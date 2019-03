Kirchheim (pol)Ein mit einem Messer bewaffneter 23-jähriger hat heute Morgen in der Charlottenstraße für Aufregung gesorgt. Zuvor hatten laut Polizei mehrere Anrufer von einem Mann berichtet, der mit einem Messer in der Hand einen anderen verfolgt haben soll. Die Beamten konnten den 23-jährigen stellen. Auf nachdrückliche Ansprache warf er schließlich sein Gemüsemesser weg, das er immer noch in der Hand gehalten hatte. Der Mann habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, so die Polizei. Er wurde in eine Fachklinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

Offenbar war es tags zuvor zu einem Streit zwischen dem 23-jährigen und einem 40-jährigen gekommen. Als sich die beiden heute wieder begegneten, hielt der Jüngere das Gemüsemesser in der Hand. Der Ältere ergriff sofort die Flucht und alarmierte die Polizei. Verletzt wurde niemand.