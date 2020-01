Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Montagabend von der B 297 abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Der 63 Jahre alte Mann war nach Angaben der Polizei gegen 21 Uhr mit einem Skoda von Reudern kommend in Richtung Kirchheim unterwegs. Kurz vor einer Pferdeklinik geriet der Fahrer mit seinem Pkw auf die Gegenfahrspur und anschließend weiter nach links in den Grünstreifen. Dort beschädigte der Skoda einen Leitpfosten und schanzte eine Böschung hinunter gegen einen Baum. Der Kombi traf den Baum zwischen Stamm und Krone und trennte ihn komplett ab. Auch ein Koppelzaun wurde beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über zwei Promille. Neben einer Blutprobe musste der Fahrer auch seinen Führerschein abgeben. Der Skoda, an dem ein Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden sein dürfte, musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt.