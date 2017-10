Anzeige

Beuren (pol) - Für fast zwei Stunden ist am Dienstagmorgen die Landesstraße 1210 zwischen Owen und der Abzweigung nach Erkenbrechtsweiler gesperrt gewesen. Der Grund dafür war Ladung, die ein Kipper um 7.50 Uhr während der Fahrt verloren hatte. Auf einem Streckenabschnitt von etwa 50 Metern rutschte eine größere Menge grober Schotter mit Steinen mit Durchmesser von etwa 10 Zentimetern durch die geöffnete Heckklappe des Lasters auf die Fahrbahn. Zwar bemerkte der 53-jährige Fahrer des Baustellenfahrzeugs das Malheur sofort, doch konnte er nicht mehr verhindern, dass insgesamt sieben Autos über die Steine hinwegfuhren und dabei wahrscheinlich auch beschädigt wurden. Eine Schadensbilanz liegt nicht vor, da die Schäden allesamt am Unterboden der Fahrzeuge entstanden sein dürften. Als Ursache schließt die Polizei einen technischen Defekt an der hydraulischen Heckklappe nicht aus, die sich offenbar während der Fahrt von selbst geöffnet hatte. Die Landesstraße konnte nach einer gründlichen Reinigung erst kurz vor 10 Uhr wieder frei gegeben werden.