Esslingen (pol) - Eine in einen Postbriefkasten geworfene Zigarettenkippe hat am Montagabend etliche Briefe beschädigt beziehungsweise zerstört. Ein bislang unbekannter Täter entsorgte, wie die Polizei berichtet, gegen 18.15 Uhr seine Zigarette in den Briefkasten am Esslinger Bahnhof. Mehrere Passanten bemerkten, dass die Kippe den Inhalt in Brand setzte und meldeten das Feuer. Eine Polizeistreife war kurz darauf vor Ort und konnte mittels Feuerlöscher die Flammen ersticken. Ein Verantwortlicher der Post wurde verständigt, der den Briefkasten öffnete und sich um die Postsendungen kümmerte. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

