Esslingen (pol) - Ziemlich laut spielende und streitende Kinder im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Badstraße im Esslinger Stadtteil Berkheim lösten am Samstagabend einen größeren Polizeieinsatz aus. Gegen 21 Uhr griff der Streit der Kinder dann auf die beiden Elternparteien über, wobei sich die beiden Frauen aufs Übelste beleidigten und die Männer den zunächst verbalen Streit mit einer Metallstange und Fäusten weiterführten. Dabei wurden nach Angaben der Polizei beide Mütter und einer der Väter im Gesicht und an den Händen verletzt. Ein 3-jähriges Kind wurde umgestoßen und am Kopf verletzt. Durch das Geschrei alarmierte Nachbarn versuchten schlichtend in den Streit einzugreifen. Die kurz darauf eintreffenden vier Streifenwagenbesatzungen konnten schließlich die Auseinandersetzung beenden. Der verständigte Rettungsdienst versorgte die Wunden der Kontrahenten und brachte die Verletzten in ein Krankenhaus.

Anzeige