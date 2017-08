Neuhausen (pol) - Immer wieder muss die Polizei feststellen, dass Eltern ihre Kinder im Auto während der Fahrt nicht richtig sichern oder gar nicht anschnallen. Ein besonders gravierender Fall hat eine Streife des Polizeireviers Filderstadt in der Bahnhofstraße von Neuhausen am späten Dienstagnachmittag bemerkt, teilte die Polizei mit. Die Beamten sahen gegen 17.10 Uhr in einem Pkw zwei Jungen im Fond stehen. Der 33-jährige Vater transportierte auf dem Rücksitz einen Schrank. Deswegen konnten die Kleinen im Alter von drei und sieben Jahren nicht in den vorgeschriebenen Kindersitzen Platz nehmen und sich anschnallen. Zudem bestand die Gefahr, dass bei einem Bremsmanöver nicht nur die Kinder nach vorne geschleudert worden wären, sondern auch der Schrank durch den Innenraum des Fahrzeugs fliegen würde.

