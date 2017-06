Esslingen (pol) - Kein Pardon kannte die Polizei am Donnerstagvormittag mit zwei Frauen und untersagte ihnen die Weiterfahrt, da sie zwei kleine Kinder ohne jegliche Sicherung auf der Rückbank transportierten. Die Beamten hielten um elf Uhr an einer Kontrollstelle auf der Sirnauer Brücke einen Mercedes an. Beim Blick ins Fahrzeug stellten sie fest, dass sich im Fond ein zwei Jahre alter Junge und ein einjähriges Mädchen ohne Kindersitz und Sicherheitsgurt befanden. Zwischen den beiden Kleinen saß die Mutter, die ebenfalls nicht angeschnallt war. Die Frauen mussten zuerst die vorgeschriebenen Kindersitze besorgen, bevor die Reise fortgesetzt werden durfte.

