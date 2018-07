Anzeige

Nürtingen (pol)Nach einem etwa 40 Jahre alten Mann fahndet die Kriminalpolizei Esslingen nach einem Vorfall, der sich am Samstagabend auf dem Spielplatz in der Moltkestraße, Ecke Sigmaringer Straße ereignet haben soll. Zwei zehn und zwölf Jahre alte Mädchen spielten dort, als zwischen 19.45 Uhr und 20.20 Uhr der noch Unbekannte die Kinder ansprach, sich mit ihnen unterhielt und mit ihnen spielte. Dabei soll er, wie erst nachträglich bekannt wurde, eines der Kinder mehrmals unsittlich berührt haben, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die den Mann zur genannten Zeit beobachtet haben und Hinweise geben können. Der Unbekannte wird als etwa 160 bis 170 cm groß, sehr schlank, eher dünn beschrieben und hatte kurze, schwarze Haare sowie einen Sechs-Tage-Bart. Es soll nur gebrochen Deutsch gesprochen haben. Insgesamt machte er einen gepflegten Eindruck. Hinweise bitte an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224- 0 oder an die Kriminalpolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-0.