Anzeige

Kirchheim (pol) - Zwei 7-Jährige lösten am Samstagabend einen großen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Die beiden Kinder waren auf dem Gelände eines Autohändlers in der Hammerschmiedgasse unterwegs bis ein aufmerksamer Anwohner gegen 19.30 Uhr aufsteigenden Rauch auf dem Firmengelände feststellte. Die alarmierte Feuerwehr fand zwei in Brand gesetzte Abfallcontainer vor, die umgehend gelöscht wurden. Noch während der Löscharbeiten konnten die Kinder, die das Gelände fluchtartig verlassen hatten, von der Polizei angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass die 7-Jährigen Papier auf einem Autodach angezündet und einen anderen Pkw mit einem Stift beschmiert hatten. Darüber hinaus ließen sie ein Fahrzeug gegen einen Lkw rollen. Wie die Polizei mitteilte, wird derzeit von einem Schaden von mehreren tausend Euro ausgegangen.