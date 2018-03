Anzeige

FilderstadtEin kleines Mädchen hat bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Plattenhardt so schwere Verletzungen erlitten, dass es in eine Klinik gebracht werden musste. Die Achtjährige befuhr laut Polizei gegen 16.15 Uhr mit ihrem City Roller den Gehweg neben der Stuttgarter Straße. Ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr das Kind auf die Fahrbahn. Eine in dieselbe Richtung fahrende 45-jährige Mercedes-Fahrerin versuchte noch, eine Kollision durch ein Ausweichmanöver zu verhindern. Der Pkw streifte jedoch mit dem Außenspiegel beziehungsweise dem Kotflügel das Kind. Es stürzte daraufhin auf den Asphalt. Nach einer ärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.