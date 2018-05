Anzeige

Nürtingen-Raidwangen (pol/lh)Nachdem er von einem Auto angefahren worden ist, ist ein sechsjähriger Fahrradfahrer am Sonntagnachmittag vom Rettungsdienst in eine Kinderklinik gebracht worden. Gegen 13.45 Uhr war der Junge beim Spielen mit anderen Kindern offenbar achtlos auf die Fahrbahn der Straße Am Raigerwald und dort direkt vor den Ford Focus eines 31 Jahre alten Mannes gefahren. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr reagieren und erfasste das Kind, das in der Folge über die Motorhaube hinweg gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Der Sechsjährige, der einen Fahrradhelm getragen hatte, zog sich wahrscheinlich nur leichte Verletzungen zu. Er verbrachte die Nacht aber zur Beobachtung vorsorglich im Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.