Nürtingen (pol) - Am Mittwochnachmittag ist nach Angaben der Polizei ein BMW vor einer Bäckerei Am Leurenberg in Brand geraten. Die 38 Jahre alte Besitzerin war beim Einkaufen und hatte ihr vierjähriges Kind im Auto gelassen, als der geparkte BMW gegen 17 Uhr plötzlich Feuer fing. Eine Polizeistreife war kurz darauf vor Ort und begann die Flammen im Kofferraum mit Feuerlöschern zu bekämpfen. Die Feuerwehr kam hinzu und löschte den Brand vollständig ab. Vermutlich war ein technischer Defekt an der Fahrzeugelektrik ursächlich für das Feuer. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Rettungsdienst untersuchte die Frau sowie das im Fahrzeug gesessene vier Jahre alte Kind vor Ort. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.