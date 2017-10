Anzeige

Nürtingen (pol) - Nach einem orangefarbenen Fahrzeug mit Nürtinger Zulassung fahndet die Verkehrspolizei wegen eines Unfalls mit einem radelnden Kind, der sich am Mittwoch, gegen 15.30 ereignet hat.

Der 10-jährige Bub war, nach Angaben der Polizei, mit seinem Mountainbike auf der Bahnhofstraße in Richtung Steinengrabenstraße auf dem Radweg unterwegs. An der Einmündung zur Steinengrabenstraße wollte er dem Radweg folgend nach links in die Steinengrabenstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem orangefarbenen Fahrzeug, dessen Fahrer von der Bahnhofstraße nach rechts in die Steinengrabenstraße einbiegen wollte und den Radler offenbar übersehen hatte.

Obwohl das Kind bei dem Zusammenprall auf die Fahrbahn stürzte und sich dabei verletzte, setzte der Fahrer seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Ein Rettungswagen war zum Glück nicht erforderlich.

Vom Unfallverursacher ist bekannt, dass es sich um einen Wagen, ähnlich einem VW Golf gehandelt haben soll. Der Unfall soll von mehreren Zeugen beobachtet worden sein. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden.