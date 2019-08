Plochingen/Esslingen (red) Nach ersten, noch unbestätigten, Informationen ist in Plochingen ein Kind in den Neckar gefallen, deshalb ist heute gegen 16 Uhr ein Hubschrauber über Plochingen und auch neckarabwärts gekreist. Offensichtlich haben mehrere Zeugen ein Kind hinter dem Geländer auf einer Brücke im Bruckenwasen gesehen. Polizei, Feuerwehr und DLRG sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Weitere Informationen folgen in Kürze.

Fast gleichzeitig gab es einen Hubschraubereinsatz in Oberesslingen am Stauwehr. Dort ist ein Ölfilm gesichtet worden.