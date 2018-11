Anzeige

Berkheim (pol)Am Freitagmorgen ist ein neunjähriges Kind auf der Moltkestraße von einem Auto schwer verletzt worden. Grund war eine missachtete rote Ampel. Eine 40-Jährige war kurz nach sieben Uhr mit ihrem Auto auf Schulstraße aus Richtung Kronenstraße kommend unterwegs. An der Einmündung zur Moltkestraße übersah sie, dass die Ampel für den Fahrzeugverkehr bereits auf Rot umgeschaltet hatte und bog nach rechts in die Moltkestraße ein. Dabei erfasste sie den Jungen, der mit seinem Tretroller gerade die Moltkestraße in Richtung Schule überquerte. Bei der Kollision wurde der Neunjährige so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.