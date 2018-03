Anzeige

Aichtal (pol) - Ein kleiner Junge ist offenbar am Dienstagmorgen in Aich auf dem Weg zur Schule von einem Unbekannten angesprochen worden. Der Achtjährige war nach Angaben der Polizei kurz nach 7.30 Uhr zu Fuß in der Stuttgarter Straße unterwegs. An der Einmündung der Karl-Mörike-Straße soll der Kleine von einem bislang unbekannten Mann angesprochen worden sein, ob er mitkommen möchte. Der erst vor kurzem zum Thema "Kinder ansprechen" sensibilisierte Junge lief sofort weg. Das Kind rannte auf dem schnellsten Weg in die Schule und vertraute sich seinem Lehrer an. Über die Schulleitung wurde daraufhin die Polizei verständigt. Die Beamten des Polizeipostens Neckartenzlingen prüfen momentan den genauen Ablauf und den möglichen Hintergrund des Vorfalls. Über den Unbekannten liegt keine konkrete Beschreibung vor.