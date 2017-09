Anzeige

Kirchheim (pol) - Zwei Radfahrer sind am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr in der Paradiesstraße in Kirchheim zusammengestoßen. Als ein achtjähriger Junge auf den gegenüberliegenden Gehweg fahren wollte, übersah er den korrekt auf der Fahrbahn Richtung Stadtmitte entgegenkommenden 51-jährigen Fahrradfahrer aus Wernau. Dieser musste stark abbremsen und kam zu Fall. Der getragene Fahrradhelm verhinderte entsprechende Kopfverletzungen. Der Radfahrer musste dennoch mit Verletzungen am Oberkörper vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand laut Polizei geringer Schaden.