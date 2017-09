Anzeige

Wolfschlugen (pol) - Zeugen sucht die Kriminalpolizei Esslingen zu einem Vorfal, der sich am Freitagnachmittag in der Waldhäuser Straße ereignet hat. Ein sechsjähriges Mädchen war dort laut Polizei gegen 14.30 Uhr auf dem Nachhauseweg und wurde zwischen der Friedrich- und Uhlandstraße von zwei Männern angesprochen. Die Männer wollten, dass sie mitkomme und haben ihr auch Süßigkeiten angeboten. Während einer sie an der Hand festhielt, habe sie der andere im Bereich des Bauches angefasst. Das Mädchen ging einfach weiter und erzählte den Vorfall ihrer Mutter. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um dunkelhäutige Männer gehandelt haben, die sehr schlecht deutsch sprachen. Einer war schlank, trug eine runde Brille mit schwarz-grünen Gläsern und Bluejeans. Der Zweite war etwas kräftiger und ebenfalls mit Jeans bekleidet. Die Kriminalpolizei Esslingen bittet Zeugen, die am Freitagnachmittag im Bereich der Waldhäuser Straße das Ansprechen des Kindes beobachtet haben oder denen zwei oben beschriebene Personen aufgefallen sind, sich unter der Nummer 0711/3990-330 zu melden.