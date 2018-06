Anzeige

Nürtingen (pol) Ein Kind ist auf dem Weg zur Schule bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen schwer verletzt worden. Der Zehnjährige fuhr nach Polizeiangaben mit seinem Mountainbike kurz vor 7.30 Uhr den Gehweg neben der Tiefenbachstraße in Richtung Stadtmitte. Kurz nach der Einmündung der Lindenbadstraße wollte der Junge bei der dortigen Fußgängerbedarfsampel die Straße überqueren. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel aufgrund eines technischen Defekts außer Betrieb. Zudem hatte sich auf der Tiefenbachstraße ein Stau vor der Einmündung in die Kirchheimer Straße gebildet. Ein vor dem Buben radelndes Mädchen fuhr zwischen den stehenden Autos hindurch über die Straße auf die andere Straßenseite. Der Zehnjährige fuhr ihr hinterher und übersah den von rechts kommenden 3er-BMW eines 20-Jährigen, der in Richtung Tiefenbachtal unterwegs war. Der Radfahrer prallte gegen den vorderen linken Kotflügel und wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn abgewiesen. Der Junge musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro.