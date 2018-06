Anzeige

Neuhausen (pol)Glück im Unglück hatte ein kleines Kind beim Spielen am Dienstagnachmittag in der Moltkestraße. Der sieben Jahre alte Junge befuhr um 16.45 Uhr mit seinem Kettcar eine leicht abschüssige Hofeinfahrt. Ohne auf die vorbeifahrenden Autos in dem verkehrsberuhigten Bereich zu achten, rollte der Kleine mit seinem Spielzeug auf die Fahrbahn. Hierbei kollidierte er mit dem VW einer 26-Jährigen, die aufgrund geparkter Pkw den Buben nicht sehen konnte, sagte ein Polizeisprecher.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn nach derzeitigem Kenntnisstand mit leichten Verletzungen und in Begleitung seiner Mutter zur Behandlung in eine Klinik.