Reichenbach (pol) Ein 12-jähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 16.05 Uhr leicht verletzt worden. Der etwa 30-jährige Fahrer eines Kleinwagens befuhr die Steinäckerstraße in Richtung Kreisverkehr Leintelstraße. Der Junge war zu diesem Zeitpunkt an der Haltestelle Steinäckerstraße aus dem Bus der Linie 148 ausgestiegen. Nach Abfahrt des Busses rannte er los, um die Fahrbahn zu überqueren und lief hierbei seitlich in den von rechts heranfahrenden Kleinwagen. Dessen Fahrer hielt sofort an und kümmerte sich um das Kind. Ebenso kam eine bislang unbekannte Frau hinzu. Der Junge versicherte offensichtlich mehrfach, dass ihm nichts passiert sei, wonach sowohl der Pkw -Fahrer wie auch die Frau sich entfernten.

Erst zu Hause klagte der 12-Jährige über Schmerzen im Fuß, welche eine ärztliche Behandlung erforderlich machten. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet nun sowohl den Fahrer des Kleinwagens wie auch die unbekannte Passantin, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden.