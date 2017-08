Altbach (pol) - Eine schwere Fußverletzung hat ein elfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Altbach erlitten, teilte die Polizei mit. Ein 34-Jähriger war kurz vor 17 Uhr mit einem VW Golf in Schrittgeschwindigkeit auf dem Parkplatz der Gemeinde- und Sporthalle in der Esslinger Straße auf der Suche nach einem freien Platz unterwegs. Zeitgleich fuhr das Kind mit seinem Cityroller auf dem Parkplatz in Richtung Gehweg. Als der Junge hinter einem geparkten Mercedes Vito auf die Fahrspur des Parkplatzes fuhr, prallte er gegen die vordere linke Seite des Golfs. Der Elfjährige stürzte zu Boden und sein Fuß geriet unter den Vorderreifen des Pkw. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gebracht.

Anzeige