Filderstadt-Harthausen (pol) - Großes Glück hatte laut Polizei ein neunjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 18.15 Uhr an der Einmündung der Brunnengasse in die Aichtalstraße ereignet hat. Der Junge war mit seinem Spielzeugroller auf der abschüssigen Brunnengasse unterwegs. Ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr das Kind zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn. Zur gleichen Zeit fuhr ein 20-jähriger Filderstädter mit seinem Mercedes auf der Brunnenstraße in Richtung Grötzinger Straße. Obwohl er das Kind aufgrund seiner Körpergröße zwischen den geparkten Autos nicht erkennen konnte, schaffte er es, durch eine Notbremsung rechtzeitig anzuhalten. Trotzdem prallte das Kind noch gegen die Front des Mercedes, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte den Jungen zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

