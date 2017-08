Esslingen (pol) - Leichte Verletzungen hat laut Polizei ein elfjähriges Kind bei einer Kollision zweier SUV am Montagmorgen erlitten. Ein 41-Jähriger befuhr kurz vor 8.30 Uhr mit seinem BMW X3 die Vogelsangbrücke von der Stadtmitte herkommend und wollte nach rechts zur Zufahrt auf die B 10 in Richtung Stuttgart abbiegen. Verkehrsbedingt musste er vor der Zufahrt zur Bundesstraße anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 62-jähriger Fahrer einer Mercedes G-Klasse zu spät und krachte gegen den BMW. Durch den heftigen Aufprall klagte das Kind über Schmerzen in der Schulter. Der Junge saß vorschriftsmäßig gesichert in einem Kindersitz auf der Rückbank des X3. Er benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Während das Fahrzeug des Unfallverursachers fahrbereit blieb, musste der BMW abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 12500 Euro.

