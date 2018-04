Anzeige

Ostfildern (pol)Leichte Verletzungen hat ein Junge bei einem selbstverschuldeten Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Kemnat erlitten. Der Elfjährige befuhr laut der Polizei mit seinem Mountainbike kurz vor 7.30 Uhr die Hagäckerstraße. An der Kreuzung mit der Zeppelinstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 43-jährigen Opel-Fahrerin. Der Schüler prallte mit seinem Fahrrad gegen die Fahrertür des Astra und fiel im Anschluss auf die Fahrbahn. Mit einem Rettungswagen wurde er zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Es entstand kein Schaden an den Fahrzeugen.