Neckartenzlingen (pol)Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Metzinger Straße musste ein elfjähriger Junge in eine Kinderklinik eingeliefert werden. Das Kind war laut Angaben der Polizei gegen 7.30 Uhr mit seinem Fahrrad ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer gegen eine Straßenlaterne gefahren und hatte anschließend das Bewusstsein verloren, dieses aber noch an der Unfallstelle wiedererlangt. Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes brachte der Rettungsdienst den Verunglückten zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus.