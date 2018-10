Anzeige

Plochingen (pol) Mit zum Glück nur leichten Verletzungen ist eine achtjährige Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf dem Kornbergweg vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Das Kind war gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf einer Nebenstraße in Richtung Kornbergweg unterwegs. Ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr die Radlerin ungebremst über den abgesenkten Bordstein hinweg in den Kornbergweg ein. Ein 26-Jähriger, der mit seinem VW auf dem Kornbergweg in Richtung Schorndorfer Straße fuhr, versuchte noch, durch eine Notbremsung und Ausweichen einen Unfall zu vermeiden. Trotzdem prallte das Mädchen gegen die rechte Seite des Autos und mit dem Kopf gegen die Motorhaube. Dank seines Helmes wurde das Kind dabei nur leicht verletzt.