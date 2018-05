Anzeige

Weilheim (pol) Gegen 18.25 Uhr hatte der Junge die Bissinger Straße auf Höhe eines Fußgängerüberwegs in Richtung Rathaus überquert und war vor den Wagen eines 54-Jährigen gefahren. Der Mercedes-Fahrer versuchte noch zu reagieren, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Nach dem Sturz stand das Kind laut Polizei wieder auf und entfernte sich in Richtung Ortsmitte. Zuvor gab der Junge gegenüber Zeugen an, nicht verletzt worden zu sein, was unwahrscheinlich erscheint. Am Auto entstand ein Schaden von 1500 Euro. Das Kind ist zwischen sechs und zehn Jahre alt und von schlanker Statur. Es hat einen braunen Teint und sprach deutsch. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein buntes, älteres Kinderrad. Das Polizeirevier Kirchheim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 zu melden.