Anzeige

Esslingen (pol) - Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer hat am Freitagnachmittag gegen 16:25 Uhr einen Unfall mit einem achtjährigen Jungen verursacht. Wie die Polizei berichtet, trug der Junge keinen Schutzhelm, als er mit dem Wagen zusammenstieß. Das Auto fuhr die Parkstraße in Richtung Kreuzung Uhlandstraße entlang und wollte den Kreuzungsbereich im weiteren Verlauf geradeaus Richtung Hohenheimer Straße überqueren. Im Kreuzungsbereich übersah der Fahrer den Jungen mit seinem Fahrrad, der von rechts kam und vorfahrtsberechtigt war. Trotz Vollbremsung konnte der Mercedesfahrer die Kollision nicht vermeiden. Laut Polizei wurde der Junge nach der Erstbehandlung durch einen Notarzt in einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Kinderklinik gebracht, die er aber nach kurzer Zeit wieder verlassen konnte. Zum Unfallzeitpunkt waren im Bereich der Uhlandstraße Fahrzeuge ordnungswidrig geparkt, sodass für den Pkw-Fahrer die Sicht auf die von rechts kommenden Autos stark eingeschränkt war. Die Halter dieser Fahrzeuge müssen mit einem Verwarngeld rechnen.