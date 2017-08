Esslingen (red) – Ein zehnjähriger Junge ist am Montagmorgen in der Sulzgrieser Straße von einem Auto angefahren worden. Das Kind wollte die Straße an der Fußgängerampel an der Einmündung Kelterstraße überqueren, und als diese laut Polizei für die Fußgänger auf Grün umschaltete, lief der Junge los. Ein 87-jähriger Mercedesfahrer, der die Sulzgrieser Straße aufwärts fuhr, übersah nicht nur das für ihn geltende Rotlicht, sondern auch den Jungen. Sein Fahrzeug erfasste das Kind, das auf den Gehweg stürzte. Der Unfallverursacher fuhr zunächst weiter.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Esslingen, die den Unfall beobachtet hatte, konnte sofort eingreifen. Während sich die Beifahrerin um das verletzte Kind kümmerte, folgte der Fahrer dem Mercedes und hielt den 87-Jährigen an. Dessen Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Kind wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung seiner nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.