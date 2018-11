Anzeige

Esslingen (pol)Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 38 Jahre alten Stuttgarter, der am Montag von einer Mauer unterhalb der Weinberge einen mehrere Kilo schweren Stein auf die Fahrbahn geworfen hat. Der Stein traf laut Polizei einen vorbeifahrenden Wagen und richtete daran einen Schaden von etwa 1.500 Euro an. Die 47-jährige Beifahrerin und der 49-jährige Fahrer blieben zum Glück unverletzt. Dem Fahrer gelang es, den erheblich alkoholisierten und unter Drogen stehenden Steinewerfer zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Er wurde vorläufig festgenommen und nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf ihn kommt eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zu.