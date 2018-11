Anzeige

Esslingen (pol)Ein Verkehrsunfall hat am Mittwoch, gegen 7.20 Uhr, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr auf der B 10 in Richtung Stuttgart geführt. Auf Höhe Pliensauvorstadt erkannte laut Polizei eine auf der linken Spur fahrende 26-Jährige offenbar zu spät, dass der Verkehr ins Stocken geraten war und wollte auf den rechten Fahrstreifen ausweichen. Dort kollidierte sie mit dem Wagen eines 43 Jahre alten Mannes, worauf sich das Fahrzeug der Frau um die eigene Achse drehte. Anschließend stieß sie auf der linken Spur noch mit dem Auto einer 25-Jährigen zusammen. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht und wurde von Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Alle drei Pkw waren nicht mehr fahrtauglich und mussten von Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle war die B 10 in Richtung Stuttgart bis zirka halb neun Uhr voll gesperrt. Obwohl eine örtliche Umleitung eingerichtet worden war, kam es zu einem kilometerlangen Stau.