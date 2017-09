Neuhausen (pol) - Offenbar entgegen der technischen Vorgaben hat das Auto einer 32-jährigen Frau automatisch die Türen verriegelt. Wie die Polizei mitteilte, beabsichtigte die junge Frau am Samstagnachmittag, ihr Kind auf dem Rücksitz zu sichern und legte dazu ihre Tasche mit dem Funkschlüssel des Autos auf dem Beifahrersitz ab. Nachdem sie das Kind angeschnallt hatte und die hintere Tür schloss, verriegelte das Auto komplett und das Kind war eingeschlossen. Da sich auch der Hausschlüssel in der Tasche befand und somit keine Möglichkeit bestand, an den Ersatzschlüssel zu kommen, musste die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen werden, um das Kind wieder zu befreien. Kind und Mutter waren nach kurzer Aufregung aber wohlauf.

