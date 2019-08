Esslingen (pol) Zu einem Zimmerbrand mussten die Rettungskräfte am Donnerstagvormittag in die Esslinger Martinstraße ausrücken, wie die Polizei berichtet. Eine 65 Jahre alte Frau hatte im Wohnzimmer eine Kerze angezündet. Diese stand so unglücklich, dass ein darüber hängendes Bild Feuer fing und den Brand auslöste. Nachbarn hörten gegen 11.30 Uhr die Rauchmelder aus der Wohnung und verständigten die Feuerwehr. Diese konnte den Brand rasch zu löschen. Die Feuerwehr war mit 27 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen ausgerückt. Die Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.