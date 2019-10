Ostfildern (pol) Nur leicht verletzt wurde ein 56-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag an der Einmündung Franziskastraße / Heumadener Straße ereignet hat. Eine 38-Jährige war mit ihrem Mercedes gegen 10.50 Uhr auf der Franziskastraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Heumadener Straße einbiegen. Laut Polizeiangaben missachtete sie dabei die Vorfahrt des von links kommenden Rollerfahrers. Dieser erkannte den einfahrenden Wagen und versuchte, durch eine Notbremsung der drohenden Kollision zu entgehen. Dabei stürzte er und schlitterte mit seinem Motorroller gegen die linke Fahrzeugfront des Mercedes, wobei er leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.