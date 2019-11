Ostfildern (pol)In den Kindergarten in der Waldstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Nachdem sich der Einbrecher zwischen 17.30 Uhr und 6.30 Uhr über eine Tür gewaltsam Zutritt zu den Räumen verschafft hatte, durchsuchte er einen Büroraum. Da nach Angaben der Polizei aber in der Einrichtung nichts Stehlenswertes aufbewahrt wird, dürfte der Täter den derzeitigen Erkenntnissen zufolge ohne Beute wieder abgezogen sein. Der hinterlasse Schaden fiel mit geschätzten 1.000 Euro allerdings beträchtlich aus. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen.