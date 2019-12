Kemnat (pol)Deutlich zu schnell unterwegs war ein 18-Jähriger, der am Donnerstagmittag an der Einmündung der Sillenbucher Straße in die Heumadener Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen 15.10 Uhr mit seinem 5er BMW auf der Sillenbucher Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Heumadener Straße einbiegen. Dabei war er aber so schnell, dass ihm in der Kurve das Heck ausbrach und er die Kontrolle über den Wagen verlor. Nachfolgend kam er mit dem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte frontal gegen einen Baum. Der Heranwachsende wurde bei dem Unfall zum Glück nicht verletzt. Sein BMW wurde allerdings so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten vor Ort. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 5.000 Euro geschätzt.