Esslingen-St. Bernhardt (fw) Am 22.09.2017 um 18:51 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Esslingen ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Eugen-Bolz-Straße im Stadtteil St. Bernhardt gemeldet. Kurz zuvor war ein Brandmelderalarm im Klinikum Esslingen durch die Feuerwehr abgearbeitet worden, der sich als Fehlalarm herausstellte. Deshalb konnten die Einheiten umgehend die Einsatzstelle in St. Bernhardt anfahren. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang dichter Rauch aus dem Keller und dem Treppenraum, womit der erste Rettungsweg für die Bewohner versperrt war. Der Rauch begann sich in die Wohnungen auszubreiten. Es wurden 6 Personen und ein Hund über die Drehleiter gerettet sowie 2 Personen über die Balkone auf der Rückseite in Sicherheit gebracht, die anschließend dem Rettungsdienst zur Erstversorgung übergeben wurden. Insgesamt wurden 10 leicht verletzte Personen mit Rauchgasintoxikationen ins Klinikum Esslingen transportiert. Zur Brandbekämpfung im Keller und Kontrolle des Treppenraums wurden zwei Löschrohre vorgenommen; der Treppenraum, die Wohnungen und der Keller wurden mit einem Überdrucklüfter entraucht. Gegen 19:30 Uhr wurde Feuer unter Kontrolle gemeldet, anschließend wurde die Brandstelle zum Ablöschen von Glutnestern ausgeräumt. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar, da durch den Brand im Keller die Elektroinstallation massiv beschädigt wurde. Der Eigentümer wurde durch die Feuerwehr informiert und wird sich um die provisorische Instandsetzung kümmern. Die Brandermittler der Polizei haben die Suche nach der Ursache aufgenommen. Es waren die freiwilligen Einsatzabteilungen Stadtmitte, Hegensberg und Wäldenbronn sowie die hauptamtliche Einsatzabteilung der Feuerwehr Esslingen mit 30 Feuerwehrangehörigen und 9 Fahrzeugen im Einsatz, weiterhin der Rettungsdienst mit 12 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen sowie die Polizei Esslingen.