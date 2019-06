Baltmannsweiler (red)Zu einem Kellerbrand an der Silcherstraße wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren Baltmannsweiler und Hohengehren sowie der Rettungsdienste am frühen Samstagmorgen, um 7.30 Uhr gerufen. Bereits auf der Anfahrt war eine dichte Rauchsäule zu sehen. Die Feuerwehrkräfte hatten den Brand in dem Gebäude rasch unter Kontrolle. Das Gebäude und eine Lagerhalle wurden anschließend mit einem Gebläse gelüftet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen kamen nach ersten Angaben keine zu Schaden. Der am Gebäude entstandene Schaden ist noch nicht bekannt.