Filderstadt (pol) - Schweißarbeiten haben am Dienstagnachmittag zu einem kleineren Kellerbrand in der Sägmühlenstraße von Sielmingen geführt. Ein 89-Jähriger wollte nach Angaben der Polizei gegen 15.45 Uhr seinen lecken Wasserboiler im Heizraum reparieren. Als er mit einem Elektroschweißgerät den Boiler bearbeitete, fing die Isolierung durch herabfallende Schweißperlen Feuer. Dem Senior gelang es, noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften ausgerückt war, die Flammen zu löschen. Vorsorglich wurde der Mann durch den Rettungsdienst in eine Klinik zur Untersuchung gebracht. Ersten Erkenntnissen nach blieb er unverletzt. Durch die starke Rauchentwicklung entstand im Heizraum und an der Fassade über der Kellertür ein Schaden in Höhe von zirka 5000 Euro.