1.1.2019 Defekt an einem Elektrogerät: Kellerbrand in Bonlanden.

Filderstadt (pol)Im bewohnten Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße in Bonlanden ist am Neujahrstag ein Feuer ausgebrochen. Auslöser war ein elektrisches Kochgerät, das nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen vermutlich aufgrund eines technischen Defekts um circa 14.30 Uhr in Brand geriet. Die Feuerwehr, die mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen zu Hilfe kam, verhinderte, dass die Flammen auf weitere Räume übergriffen. Nur der Kellerraum mitsamt Inventar wurde in Mitleidenschaft gezogen, den Schaden schätzt die Polizei auf 7000 Euro. Während der Löscharbeiten waren Ringstraße, Bonländer Hauptstraße und Dietrich-Bonhoeffer-Straße kurzzeitig voll gesperrt.