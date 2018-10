Anzeige

Lenningen (pol)Drei Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in Lenningen ereignet hat. Ein 46 Jahre alter Münsinger war nach Angaben der Polizei gegen 16.20 Uhr mit seinem Wagen von Unter- nach Oberlenningen unterwegs, als er plötzlich versehentlich seinen Kaugummi verschluckte. Aufgrund des daraufhin einsetzenden Hustenanfalls geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in die hintere, linke Seite eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich dieses um 180 Grad, bevor es auf seinem Fahrstreifen entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der 79 Jahre alte Fahrer des Fahrzeugs und dessen 78-jährige Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Werksfeuerwehr einer nahegelegenen Firma im Einsatz.