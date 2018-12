Anzeige

Wendlingen (pol) - Auf der B 313 zwischen der Anschlussstelle Köngen und Wernau ist am Mittwochnachmittag ein mit ca. zehn Tonnen Tierfutter beladener Anhänger umgekippt. Ein 61-Jähriger Fahrer eines LKW mit Anhänger war gegen 13.30 Uhr von der Autobahn kommend in Richtung Plochingen unterwegs. Zwischen Köngen und Wernau geriet er aus nicht näher bekannten Gründen auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen. Dabei kippte der Anhänger im weichen Erdreich zur Seite und beschädigte zwei Leitpfosten. Ob am LKW-Zug ein Schaden entstanden ist, ist bislang noch nicht bekannt. Zur Bergung des Anhängers wurde ein Kranwagen angefordert. Im Bereich der Unfallstelle kam es in Fahrtrichtung Plochingen zu Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau bis zur Autobahn.