Eingangsbereich an der Deponie Katzenbühl in Esslingen. Foto: Bulgrin

Esslingen (pol) In der Nacht zum Freitag ist in die Entsorgungsstation Katzenbühl eingebrochen worden. In der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, acht Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über das aufgebrochene Einfahrtstor auf das Gelände in der Stettener Straße, wie die Polizei berichtet.

Dort brach er das Kassenhäuschen, das Bürogebäude und ein Werkstattgebäude auf. In den Gebäuden wurden mehrere Schränke gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Der angerichtete Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erst im November letzten Jahres wurde ein Einbrecher auf dem Katzenbühl auf frischer Tat ertappt.