Anzeige

Filderstadt (pol) Weil er eigenen Angaben zufolge einer Katze ausgewichen ist, hat ein 42-Jähriger in der Nacht auf Dienstag einen geschätzten Schaden in Höhe von 25.000 Euro an drei Fahrzeugen verursacht. Der Mann war gegen 22.45 Uhr mit seinem VW Golf auf der Plattenhardter Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er bei dem Ausweichmanöver gegen einen am Straßenrand geparkten Mercedes SL prallte und diesen noch auf einen davor stehenden Mazda schob. Die Polizei berichtet, dass allein der Schaden am Mercedes mit zirka 20.000 Euro zu Buche schlägt.