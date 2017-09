Anzeige

Esslingen (pol) - Der 28-jährige Fahrer eines Motorrollers ist am Dienstagmorgen, gegen sieben Uhr, in der Rüderner Straße von einer Katze zu Fall gebracht worden. Auf seiner Fahrt in Richtung Kelterstraße rannte der Vierbeiner genau vor ihm über die Fahrbahn, berichtet die Polizei heute.

Für ein Ausweichmanöver blieb keine Zeit, so dass die Katze vom Roller erfasst wurde. Dabei verlor der 28-Jährige die Herrschaft über sein Zweirad. Beim Sturz auf den Asphalt zog sich der Mann Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Ob auch der Stubentiger verletzt wurde, ist nicht bekannt. Das Tier war nach dem Unfall weitergerannt.