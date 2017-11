Anzeige

Kirchheim (pol) - Wegen Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen einen Unbekannten, der am späten Montagabend in der Max-Eyth-Straße einen Kubikmeter Kartonagen angezündet hat. Kurz nach 23.30 Uhr entdeckte eine Passantin laut Polizei die Flammen und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Die Feuerwehr Kirchheim rückte mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften an und konnte die Flammen schnell löschen. Ob an der Straßenlaterne, an der die Kartonagen aufgeschichtet waren ein Schaden entstanden ist, ist noch nicht sicher. Die Polizei Kirchheim bittet unter der Telefonnummer 07021/5010 um Hinweise.