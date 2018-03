Anzeige

Kirchheim (pol) - Die Verkehrspolizei hat am Dienstagnachmittag in Kirchheim aus Sicherheitsgründen zwei Lastwagen aus dem Verkehr ziehen müssen. Die beiden rumänischen Fahrer müssen nun insgesamt 8500 Euro Strafe bezahlen. Zudem wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt. Dem Polizeibericht zufolge fielen die Gespanne den Beamten gegen 14 Uhr im Faberweg auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass in dem Transporter eines 36-Jährigen unzulässiger Weise drei Personen befördert wurden. Der Mann konnte keine erforderliche Fahrerlaubnis darüber nachweisen. Außerdem war kein Fahrtenschreiber in dem Lkw vorhanden. Bei der Überprüfung des Gefährts bemerkte ein Sachverständiger unter anderem, dass die Sitze sowie die Sicherheitsgurte nicht vorschriftsmäßig waren. Eine technische Überprüfung des Anhängers ergab zudem, dass die Bremsen nicht funktionierten.

Ein weiterer 28 Jahre alter Rumäne war mit einem Autotransporter samt Anhänger unterwegs. Ein Sachverständiger stellte auch hier neben weiterer Mängel keine ausreichende Bremswirkung fest. Zudem war der Transport eines Autos unzulässig. Der Mann gab an, es für seine Frau zu transportieren. Ihm konnte jedoch eine gewerbsmäßige Beförderung nachgewiesen werden.