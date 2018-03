Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein brennender Kamin in einem Einfamilienhaus löste am Samstagnachmittag den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Stadtteil Oberaichen aus. Kurz nach 17.30 Uhr wurden die Rettungskräfte über den Brand informiert. Daraufhin rückte die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen mit 30 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen aus. Vor Ort konnte der stark rauchende Kamin als Brandursache festgestellt werden, in dem sich nach ersten Ermittlungen Verbrennungsrückstände des Holzofens entzündet hatten. Nach der Reinigung des Kamins durch den Schornsteinfeger konnten die Bewohner wieder in das Gebäude zurückkehren, Löscharbeiten der Feuerwehr waren nicht erforderlich. Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen und die Polizei mit 2 Streifen vor Ort.